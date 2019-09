Start proces dodelijk geweld Hooge Zwaluwe

Wat zich precies in het vakantiehuis heeft afgespeeld, is tot dusver grotendeels onduidelijk gebleven. Dat het er uitermate wild aan toe is gegaan, staat vast: Dalfour (47) en de Macedoniër Nadzak (34) bezweken aan meerdere schotwonden, twee verdachten raakten gewond. De achtergrond van het geweld in Hooge Zwaluwe is vermoedelijk een ’ripdeal’ geweest - een gewelddadige roof van drugs of drugsgeld.

In 2016 werd op de plaats van het misdrijf een reconstructie gehouden, om de gebeurtenissen helder te krijgen. De rechtbank hief het voorarrest van de zes verdachten daarna op. Twee Belgische verdachten werden overgedragen aan de autoriteiten in hun vaderland, waar zij nog een andere straf hadden uit te zitten.

De rechtbank heeft voor de zaak in totaal elf zittingsdagen uitgetrokken, verspreid over drie maanden.