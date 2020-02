‘Treintweet Baudet heeft ernstige gevolgen’

In de wekelijkse podcast In het land van Wierd Duk gaat het over de uitglijder van Thierry Baudet op Twitter en over de 16-jarige Mila uit Frankrijk die ernstig wordt bedreigd na haar kritiek op de islam. Verder schijnt Wierd Duk zijn licht op de chaos in het Duitse Turingen nu de rechts-radicale AfD na één dag in de regering buitenspel is gezet.

Luister de hele podcast hier, of hieronder.