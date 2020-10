Weer ruzie in 50Plus, nu over lijsttrekkersverkiezing

Corrie van Brenk, huidig fractieleider van 50Plus, is niet blij met het stemadvies van het hoofdbestuur, dat Liane den Haan aanbeveelt. Ⓒ ANP / HH

Den Haag - De lijsttrekkersverkiezing van ouderenpartij 50Plus draait na de breuk met Henk Krol als vanouds uit op onderling gekrakeel. Kandidaat en huidig fractieleider Corrie van Brenk is niet te spreken over de aanloop naar de stemming van komende zaterdag. En vicefractievoorzitter Léonie Sazias heeft het op gelekte beelden zelfs over ’een strijd die de partij splijt’.