Op veel plekken: ’kom niet meer naar het strand’

Dat geldt nu voor Zandvoort, Hoek van Holland, Wassenaar, Noordwijk, Katwijk, Castricum, Bergen aan Zee en Egmond aan Zee.. Ook in Zeeland staat op een aantal plekken de waarschuwing: ga niet naar het strand.

De ANWB drukt automobilisten op het hart genoeg water mee te nemen.

Openbaar vervoer

De NS doet een „dringende oproep” aan mensen om niet meer met de trein naar Zandvoort te gaan. Eerder had de gemeente al gezegd dat de parkeerplaatsen in Zandvoort vol zijn en dat mensen dus niet meer met de auto konden komen.

De NS vraagt de mensen die al in Zandvoort zijn om „zo gespreid mogelijk” terug naar huis te gaan. „Er rijden extra treinen tot 23.00 uur. Kom je op het station en zie je dat het druk is, stel de terugreis dan uit”, zegt een woordvoerster.

Vanwege het zomerse weer had de NS al besloten om meer treinen naar Zandvoort te laten rijden. Tot 23.00 uur rijden zes treinen per uur van en naar de badplaats. Vier treinen gaan vanuit Haarlem, de andere twee rechtstreeks vanaf Amsterdam Centraal. Normaal gesproken is die frequentie er tot 19.00 uur. Na 23.00 uur rijden er nog twee treinen per uur. Op het station zijn regelaars aanwezig om mensen gedoseerd op het perron toe te laten.

De HTM in Den Haag besloot al snel ’s morgens de buslijnen van en naar Schveningen aan te passen. Veel haltes in de badplaats kwamen te vervallen. In Haarlem is de bus soms ook afgeladen vol.

Gemeente Bergen

De wegen naar Egmond aan Zee, Bergen aan Zee en Castricum zijn afgesloten, zo laat de gemeente weten op Twitter. „Er zijn geen autoparkeerplaatsen meer vrij en de drukte bij de strandopgangen is groot.” Er zijn verkeersregelaars ingezet om het verkeer terug te leiden.

De burgemeester van Haarlemmermeer roept ook iedereen op gewoon thuis te blijven, of ieder geval het strand in Zandvoort links te laten liggen. „Er zijn heel veel rustiger stranden aan onze kust en aan andere wateren, ik raad u aan om die op te zoeken! Voor uw gezondheid én die van anderen!”