Politie: Kom niet met auto naar Hoek van Holland en Zandvoort

Om 12.10 uur stond in het hele land 400 kilometer file. De ANWB drukt automobilisten op het hart genoeg water mee te nemen.

Ook met de trein naar bijvoorbeeld Zandvoort (er rijden er zes per uur) heeft geen zin. Volgens NS zitten de treinstellen propvol. De ANWB heeft het over ’uitpuilende treinen’ richting kust.

Zeeland

Op andere plaatsen in het land, vooral richting zee, is het extreem druk. Er zijn nog geen wegen afgesloten. In Zeeland was de A58 richting Vlissingen helemaal vastgelopen.

Scheveningen

De HTM heeft vanwege de drukte besloten de buslijnen van en naar Schveningen aan te passen. Veel haltes in de badplaats komen te vervallen. In Haarlem is de bus soms ook propvol:

Tips? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952

Ook de Duitsers komen massaal naar ons land vandaag. Ze stonden al rond 08.00 uur in de file op de A12.

Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Situatie 11.30 uur Ⓒ ANWB