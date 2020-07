’Verlaat pas na 19 uur het strand, je kunt ook in het donker terug’

„Ik roep mensen op om gespreid naar huis te gaan. We weten dat mensen vaak tussen 17u en 19u naar huis willen, maar het blijft vanavond mooi weer dus het is zeker geen straf om wat langer te blijven. De NS heeft extra treinen ingezet dus je kan tot 23u makkelijk naar huis”, zei Marianne Schuurmans in radioprogramma Nieuws en Co.

Schuurmans is voorzitter van de Veiligheidsregio Kennemerland, waarin badplaatsen als Zandvoort, Bloemendaal en Wijk aan Zee liggen.

Gemeenten en de politie riepen automobilisten vrijdag in de loop van de dag op niet meer naar een groot aantal badplaatsen af te reizen. Dat gold voor Zandvoort, Hoek van Holland, Wassenaar, Noordwijk, Katwijk, Castricum, Bergen aan Zee en Egmond aan Zee. Ook in Zeeland stond op een aantal plekken de waarschuwing: ga niet naar het strand.

Zandvoort

De toegangswegen naar Zandvoort werden afgesloten. Mensen die stonden te wachten om Zandvoort binnen te komen, moesten omkeren.

De toegangswegen naar Zandvoort zijn dicht. Ⓒ Michel van Bergen

Zandvoort had al eerder laten weten dat alle parkeerplaatsen vol zijn en dat het niet mogelijk is om met de auto naar het strand te komen. „Binnen Zandvoort staan auto’s stil. Inzittenden beginnen last te krijgen van oververhitting. Vanuit veiligheidsoverwegingen hebben we besloten de toegangswegen te sluiten”, laat een woordvoerster van de gemeente weten.

Het is nog niet bekend hoeveel mensen vrijdag naar Zandvoort zijn gekomen. „Op een normale zomerse dag zijn er 100.000 bezoekers. Ik weet niet waar we nu op staan, maar ik denk wel dat we daarnaartoe gaan”, laat de gemeentewoordvoerster weten.

De burgemeester van Haarlemmermeer riep ook iedereen op gewoon thuis te blijven, of ieder geval het strand in Zandvoort links te laten liggen. „Er zijn heel veel rustiger stranden aan onze kust en aan andere wateren, ik raad u aan om die op te zoeken! Voor uw gezondheid én die van anderen!”

Openbaar vervoer

De NS deed een „dringende oproep” aan mensen om niet meer met de trein naar Zandvoort te gaan. Mensen die al in Zandvoort zijn, werden verzocht om „zo gespreid mogelijk” terug naar huis te gaan. „Er rijden extra treinen tot 23.00 uur. Kom je op het station en zie je dat het druk is, stel de terugreis dan uit”, zegt een woordvoerster.

Vanwege het zomerse weer had de NS al besloten om meer treinen naar Zandvoort te laten rijden. Tot 23.00 uur rijden zes treinen per uur van en naar de badplaats. Vier treinen gaan vanuit Haarlem, de andere twee rechtstreeks vanaf Amsterdam Centraal. Normaal gesproken is die frequentie er tot 19.00 uur. Na 23.00 uur rijden er nog twee treinen per uur. Op het station zijn regelaars aanwezig om mensen gedoseerd op het perron toe te laten.

De HTM in Den Haag besloot al snel ’s morgens de buslijnen van en naar Scheveningen aan te passen. Veel haltes in de badplaats kwamen te vervallen. In Haarlem is de bus soms ook afgeladen vol.

Gemeente Bergen

De wegen naar Egmond aan Zee, Bergen aan Zee en Castricum zijn ook afgesloten, zo laat de gemeente weten op Twitter. „Er zijn geen autoparkeerplaatsen meer vrij en de drukte bij de strandopgangen is groot.” Er zijn verkeersregelaars ingezet om het verkeer terug te leiden.

Bij de strandopgang aan de Wassenaarse Slag is het ook te druk geworden, zo laat de gemeente weten. Daarom is de opgang bij de Klip afgesloten voor auto’s en ook voor fietsers.

Files

De snelwegen die naar het strand leiden, zijn afgezien van de N57 richting Zeeland, weer rustig. Dat meldt de ANWB. Wel is er nog grote drukte op de kleinere binnenwegen in Noord-Holland en Zeeland.

Aan het einde van de dag verwacht de toeristenbond nog enkele files door terugkerende strandgangers, maar dat zal minder zijn dan in de ochtend. „Veel mensen blijven een hapje eten of overnachten zelfs, dus de terugkeer zal meer verspreid zijn”, aldus de ANWB.