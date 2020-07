Wegen naar Zandvoort mogelijk afgesloten als het te druk wordt

Het aantal coronabesmettingen is ook in Kennemerland de afgelopen week toegenomen. In de regio zijn bijvoorbeeld enkele mensen ziek geworden door een uitbraak rond een café in Hillegom, net over de provinciegrens in Zuid-Holland.

Volgens Marianne Schuurmans, burgemeester van Haarlemmermeer en voorzitter van de veiligheidsregio, worden mensen nonchalant en laconiek. De veiligheidsregio wil daarom optreden tegen illegale feestjes. „Op feestjes en borrels of bij de barbecue lijkt afstand houden steeds minder nodig gevonden te worden. Bovendien zien we niet in alle supermarkten en winkels dat winkelwagens en mandjes nog even goed worden schoongemaakt, terwijl dit eerst zo goed werd gedaan.”