Aerdtenaar die ontvoerde Fransman opving: ’Hij at bij ons eerste oliebol van zijn leven’

Getuige drama Haaksbergen: ’Het leken een soort granaatscherven’

„Het hele huis dreunde, het was echt een gigantische klap. En daarna grote paniek.” De buurtbewoner die het drama met de klaphamer in Haaksbergen vrijdagmiddag zag gebeuren, is zwaar aangeslagen. Bij het incident aan de Albert Cuyplaan in de Overijsselse plaats kwam een 12-jarige jongen om het leven...