Ali B fleurt met bloemenactie eenzame ouderen op

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid), verantwoordelijk voor de ouderenzorg, zei vrijdag over de samenwerking van Ali B met de sierteelt, de ouderenorganisatie Anbo en De Telegraaf: „Omdat bezoek aan ouderen beperkt moet worden, is het contact helaas ook beperkt. Maar wij zeggen: beperk het bezoek, maar hou het contact. Dit is een fantastische actie om te zorgen dat we als samenleving dat contact houden.”

"Al ligt je business stil, maak zelf het verschil"

Ali B roept ook andere sectoren op mee te doen. „Al ligt je business stil, maak zelf het verschil”, rapte De Jonge een tekst van Ali over het verlaten Binnenhof. „Laten we niet gaan zitten afwachten wat de overheid voor ons doet”, vervolgde de rapper. „Laten we zelf het initiatief nemen om elkaar de hand te reiken.”

Ouderen verdienen het in zijn ogen nu in het zonnetje gezet te worden. Zij vormen immers een grote risicogroep. „Ik had maar vijf minuten nodig om de sierteelt te overtuigen”, zei de rapper vrijdag in De Kwakel. Hij was te gast bij Hugo Noordhoek Hegt, topman van de wereldwijde bloemenexporteur Dümmen Orange.

Ali B en Hugo Noordhoek knippen met de andere sierteeltpartners de eerste boeketten. Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

Kwekers en transporteurs hadden zich er verzameld om samen de 250 ritten te bespreken die zij aanstaande vrijdag verwachten te maken. Voor dit doel werken in de sierteelt organisaties samen die eigenlijk elkaars concurrenten zijn.

Voor hen stelt de ouderenorganisatie Anbo een lijst op van locaties waar de bloemen welkom zijn. Dat zijn niet alleen verpleeghuizen, maar vooral thuiszorgorganisaties die de ouderen bereiken die helemaal alleen thuiszitten. „Laten we met z’n allen een signaal afgeven”, zegt Ali B. Hij ziet overal mogelijkheden, nu onze samenleving grotendeels tot stilstand lijkt gekomen. „Laten we er een beweging van maken. Wie doet er mee?”

