Krokodil bijt zich vast in hand van vrouw (65)

In het Nationaal park Litchfield staan al waarschuwende borden met de boodschap dat er risico bestaat op een confrontatie met krokodillen. Maar slechts weinig toeristen en bezoekers van de natuurrijke hotspot trekken zich daar iets van aan. Zo ook maandag toen tientallen mensen een duik namen in het water langs de rotsen.

De beide zwemmers, een vrouw van 65 jaar en diens echtgenoot, hebben enorm geluk gehad dat het niet erger is afgelopen, zegt een woordvoerder van het ministerie voor toerisme tegen The Daily Mail. De vrouw werd in haar hand gebeten en schreeuwde het uit. De krokodil hield haar enige tijd beet, waarna de man te hulp schoot. Toen hij de vrouw meesleurde naar de kant, liet de krokodil uiteindelijk los. Beiden kampen volgens de berichten met lichte (snij)wonden die ze zelf ter plekke konden behandelen.