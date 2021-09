Premium Het beste van De Telegraaf

Kim Jong-un is terug op pikant moment Noord-Korea vuurt raketten af, en China zal het weten

Door Onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

Het Noord-Korea van een plots volslanke Kim is helemaal terug. Ⓒ AP

SEOUL - Het was een paar maanden stil, maar het Noord-Korea van Kim Jong-un staat met twee momenten van wapengekletter binnen een week weer in de belangstelling van de wereld. De laatste schermutseling is ook een signaal naar China, normaliter de grote vriend.