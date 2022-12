Wereldberoemde memehond Kabosu ernstig ziek

Kabosu werd een van de meest bekende dieren op internet toen een foto van de hond in 2013 een meme werd. Memes zijn bewerkte afbeeldingen van personen of dieren die vaak via sociale media worden verspreid. Op de foto is Kabosu te zien met haar poten gekruist, een beetje vragend kijkend naar de camera. De meme wordt vergezeld door bijschriften, beknopte uitdrukkingen en gebroken Engels zoals: ’wow’ en ’much respect’.

Sinds de eerste memes genoot Kabosu wereldwijde bekendheid. Er werd zelfs een cryptomunt vernoemd naar de hond: Dogecoin. In 2021 werd de ’Doge-meme’ van Kabosu verkocht als NFT voor maar liefst 4 miljoen dollar, waarmee het de duurste NFT werd die ooit is verkocht.

In een bericht eerder deze week liet het baasje van Kabosu weten dat het erg slecht gaat met haar hond. „Ik had niet verwacht dat het zo erg zou zijn”, aldus het baasje. Op foto’s en video’s die online zijn geplaatst, is te zien hoe Kabosu onder een deken ligt.