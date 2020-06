’Koning Willem-Alexander koopt jacht van 2 miljoen’

Dat melden Shownieuws en Quote. Voorheen had de koning een Wajer 38 van 11 meter lang. De nieuwe boot is 16 meter lang.

Het jacht heeft vier slaapplaatsen, een keuken en een badkamer. Wajer prijst het aan als ’het kleinste superjacht ter wereld’. Het vaartuig zou de afgelopen tijd „uitgebreid getest zijn op de Hollandse wateren’, schrijft Quote.

De oude Wajer 38 is uit het openbare kadaster gehaald, mogelijk omdat het vaartuig is verkocht.

Familie Wajer

Botenbouwers Dorus en Dries Wajer, vader en zoon, slijten hun boten aan de rijken der aarde van Mallorca tot Ibiza en van Miami tot Saint-Tropez. „In Porto Cervo, Noord-Sardinië, liggen honderd grote jachten en naast ongeveer tien procent daarvan ligt een Wajer, want voor veertig procent van onze kopers is de 55, met vier slaapplaatsen, een bijboot”, zei Wajer jr. eerder in een interview met De Telegraaf. „Hun immense jachten zijn te groot om in de havens te kunnen komen.”