Daders aanslag Abdellaoui in vizier

Twee mannen op een motorscooter, een zwart gespoten Gilera die oorspronkelijk rood was, namen de oud-voetballer ’s avonds rond half twaalf onder vuur op de George Sliekerkade op IJburg in Amsterdam. Ze schoten meermalen. Abdellaoui werd in zijn been geraakt, waarna de twee daders wegscheurden op een motorscooter. Hij raakte ernstig gewond aan zijn been.

De politie hield lang tijd alle opties open: dat de aanslag een vergissing was, maar ook dat de aanslag op de oud-voetballer was gericht. Inmiddels zegt de politie ’sterke vermoedens’ te hebben dat de daders een ander slachtoffer voor ogen hadden. ’Er zijn geen aanwijzingen dat Abdellaoui een beoogd doelwit zou zijn’, zo stelt de politie.

Aanval op familie

Het meest waarschijnlijke scenario is dat de daders de zwager van de oud-voetballer wilden beschieten. Abdellaoui bracht die avond de auto van zijn zus terug. Mogelijk verwarden de schutters hem met zijn zwager.

De politie heeft compositietekeningen van de daders kunnen maken. Het gaat om twee mannen met een donkere en lichtgetinte huidskleur. De eerste is ongeveer 1,70 tot 1,75 meter lang, de tweede 1.80 tot 1.90. De laatste had opvallend lange benen.

De motorscooter waarop de daders reden, is vermoedelijk gedumpt langs de Liergouw in Amsterdam-Noord. Een betrekkelijk rustig weggetje dicht bij het viaduct van de A10.

