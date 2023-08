Geen code geel meer om onweer, alleen nog in Limburg

In Limburg is de waarschuwing nog wel van kracht, maar niet meer in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en de Waddeneilanden. Daar gold de waarschuwing omdat er rekening werd gehouden met windstoten van 60 tot 70 kilometer per uur, hagel en veel regen in korte tijd.

In Limburg blijft dat risico bestaan. Voorzien is dat ook in deze provincie de waarschuwing vanaf ongeveer 16.00 uur beëindigd kan worden. Code geel betekent dat er mogelijk kans is op gevaarlijk weer. Dit zijn weersituaties waarbij het raadzaam is om op te letten, met name als iemand onderweg is.