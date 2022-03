Week met heerlijk weer in Nederland: tot wel 20 graden verwacht

Door het lekkere weer is het druk op de terrassen in het centrum van Amsterdam. Ⓒ ANP / Evert Elzinga

Amsterdam - Hoewel de dag dinsdag fris begint warmt de lucht in Nederland al snel flink op. In Zuid-Nederland kan het dinsdagmidag regionaal tot wel 20 graden worden. Op de Waddeneilanden wordt het een graad of 15 en in de rest van Nederland 17 tot 19 graden. En dat is een voorbode wat we de deze week kunnen verwachten. Dat meldt Weeronline.