Amsterdams meisje (16) met baby vermist

De politie deelt verder geen informatie over de vermissing. Er wordt verwezen naar het burgernetbericht, dat maandag reeds uitging. Daarin wordt gemeld dat Scott een blanke huidskleur heeft en onder haar zwarte kleding een baby in een draagzak draagt. Hoe oud de baby precies is, is onbekend. Er wordt bij de politie vanuit gegaan dat het om haar eigen baby gaat.

Genitha Scott moet dringend terug naar haar thuisadres, aldus de politie van Amsterdam.