LIVE | Ook extra Nederlandse hulp naar India

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien.

Nederland trekt extra geld uit om India te helpen dat te kampen heeft met een massale toename van het aantal coronabesmettingen. Minister Sigrid Kaag van Ontwikkelingssamenwerking heeft zondag bekendgemaakt dat er via het Nederlandse en Internationale Rode Kruis 2,5 miljoen euro beschikbaar komt voor coronahulp wereldwijd, waarvan 1 miljoen euro voor India is.

Het geld kan het Rode Kruis in India bijvoorbeeld gebruiken om voorlichting te geven, beschermingsmiddelen te kopen of te testen en prikken. Kaag noemt de snelle toename van het aantal coronabesmettingen in India "hartverscheurend om te zien. We leven mee met de regering en bevolking van het land en willen op deze manier alvast helpen om de nood iets te verlichten".

De bijdrage komt bovenop de steun die Nederland geeft via een internationaal programma om te zorgen voor veilige, effectieve en betaalbare vaccins voor landen die daar zelf geen of onvoldoende geld voor hebben. Twee weken geleden gaf Nederland daar een extra bijdrage van 40 miljoen aan. Een deel van die bijdrage komt al ten goede aan India.

17.37 uur - EU en VK sturen hulp naar India vanwege coronagolf

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben zondag snelle hulp toegezegd aan India dat te kampen heeft met een ongekende golf van coronabesmettingen als gevolg van een gemuteerde variant van het virus. Die mededelingen werden gedaan door voorzitter van de Europese Commissie (EC) Ursula von der Leyen en de Britse premier Boris Johnson.

Om hulp voor India op gang te brengen heeft de Europese Commissie het zogeheten burgerbeschermingsmechanisme geactiveerd. Op verzoek van de regering in Delhi wil de EC zo snel mogelijk zuurstof en medicijnen naar India brengen. „Gealarmeerd door de epidemiologische situatie in India”, schreef Von der Leyen zondag op Twitter. „Wij staan klaar om te helpen.”

Oud-kolonisator Groot-Brittannië liet zondag weten dat het materieel naar India gaat sturen. „Onmisbare medische apparatuur, waaronder honderden zuurstofconcentrators en beademingsmachines, is nu onderweg vanuit het Verenigd Koninkrijk naar India om het tragische verlies van levens door dit vreselijke virus te voorkomen”, zei premier Johnson in een verklaring.

Het VK stuurt meer dan zeshonderd apparaten naar India, die afkomstig zijn uit de Britse overschotvoorraad. De eerste levering vanuit Londen moet dinsdag aankomen in New Delhi. De Verenigde Staten zegden zaterdag al hulp toe.

India maakt als gevolg van een gemuteerde variant van het coronavirus een zware gezondheidscrisis door. Zondag meldde het land voor de vierde dag op rij ’s werelds hoogste aantal nieuwe coronabesmettingen in een etmaal. Er werden bijna 350.000 nieuwe besmettingen en 2767 nieuwe coronadoden gemeld.

16.57 - Moskou lokt oudere vaccinatiesceptici met cadeaubonnen

Moskou wil oudere vaccinatiesceptici met cadeaubonnen overhalen zich te laten inenten. Mensen boven de 60 jaar krijgen in de Russische hoofdstad na hun eerste prik tegen het coronavirus een tegoedbon van 1000 roebel (ongeveer 11 euro). Ze kunnen die te gelde maken bij geselecteerde winkels, apotheken en cafés. Dat heeft burgemeester Sergej Sobjanin zondag bekendgemaakt. De gegadigden kunnen zich via internet aanmelden.

Ⓒ Hollandse Hoogte / Buitenlandse bureaus

Rusland is al in december begonnen met het vaccinatieprogramma, maar veel inwoners aarzelen nog. Ze vragen zich af of het Russische Spoetnik-V-vaccin wel veilig en voldoende werkzaam is. Volgens recente informatie heeft tot dusver pas 5 procent van de bevolking de vereiste twee injecties gekregen. Terwijl men zich in Moskou zelfs in winkelcentra kan laten inenten, wordt in andere delen van het enorme land geklaagd over een tekort aan vaccin.

Volgens Sobjanin zijn in Moskou, dat 12 miljoen inwoners telt, nu ongeveer 400.000 ouderen gevaccineerd. In de metropool hangen overal aanplakbiljetten, die 60-plussers oproepen zich te komen laten inenten tegen Covid-19. Deze bevolkingsgroep zat tijdens de strenge lockdown maandenlang gedwongen thuis.

14.00 - Duitse gemeenten willen uitzonderingen landelijke lockdownregels

Duitse steden en gemeenten pleiten voor uitzonderingen op de landelijke coronawet die sinds zaterdag geldt. De federale overheid kan met die wet buiten de deelstaatregeringen om lockdowns en andere maatregelen opleggen, maar volgens de lokale autoriteiten hoeven die regels niet voor iedereen te gelden.

De lokale autoriteiten denken bijvoorbeeld aan mensen die al beide inentingsprikken hebben gehad en mensen die genezen zijn van Covid-19 en anderen niet meer kunnen besmetten. „Zij moeten worden vrijgesteld van sommige delen van de anti-besmettingswet”, aldus Gerd Landsberg, het hoofd van de Duitse vereniging van steden en gemeenten.

De landelijke wet geeft de federale overheid de bevoegdheid om lockdownmaatregelen in te stellen in landsdelen waar het aantal besmettingen boven een bepaald niveau komt. De wet geldt als zeer omstreden in Duitsland. De federale overheid kan daarmee avondklokken van 22.00 tot 05.00 uur opleggen, mogelijkheden tot winkelen beperken en sociale contacten aan banden leggen.

12.30 - Burgemeester Eindhoven: liever gewacht met versoepeling

Burgemeester van Eindhoven en voorzitter van de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost John Jorritsma had liever minstens een week gewacht met de versoepeling van de coronamaatregelen. „Het was mij een lief ding waard geweest om even te wachten tot het moment dat het écht mogelijk was om die eerste stap te zetten”, zegt hij in het televisieprogramma WNL Op Zondag op NPO 1.

Een groep intensivisten van Brabantse ziekenhuizen heeft aan het ministerie van Volksgezondheid, het bestuur van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) een brandbrief geschreven over de situatie op de intensive cares. De artsen waarschuwen dat „de Nederlandse bevolking niet lijkt te beseffen hoe dicht we ons momenteel bevinden bij het moment dat de grens van onze ic-capaciteit bereikt wordt.”

Ook in Eindhoven gaan de terrassen volgende week weer open. Ⓒ Rob Engelaar

Jorritsma zegt die zorgen te begrijpen: „We zitten bijna op de top van de curve, maar we zijn er nog niet. Daarom is het een kwestie van balans zoeken. Vanuit het Veiligheidsberaad spreken we met één mond, dus ik heb me loyaal opgesteld, maar ik heb er afgelopen maandag wel mijn zorgen over geuit.”

Brabant was bij de eerste uitbraak het epicentrum van de coronacrisis. „Wat ik toen heb gezien, wil ik niet nog een keer meemaken. Het was mij dan ook een lief ding waard geweest als we ten minste een week hadden gewacht”, aldus Jorritsma.

12.20 - Italië beperkt reisverkeer met India om gemuteerde coronavariant

Italië heeft zondag besloten om in navolging van andere landen het reisverkeer met India te beperken vanwege het snel groeiende aantal nieuwe coronabesmettingen in het Aziatische land. De Italiaanse minister van Volksgezondheid Roberto Speranza schrijft op Twitter dat hij een bevel heeft uitgevaardigd om buitenlandse reizigers die in de laatste twee weken in India zijn geweest uit Italië te weren.

Roberto Speranza. Ⓒ REUTERS

Italiaanse staatsburgers krijgen nog wel de mogelijkheid om uit India terug te keren als zij bij vertrek en bij aankomst negatief testen op het coronavirus. Na aankomst zijn zij verplicht om in quarantaine te gaan, aldus de minister van Volksgezondheid. Mensen in Italië die in de afgelopen 14 dagen nog in India waren, zijn gevraagd om zich te laten testen.

Zaterdag maakte Duitsland al bekend dat het de meeste reizigers uit India gaat weren uit bezorgdheid om de nieuwe coronavariant. Volgens Duitse regeringsbronnen wordt dit besluit maandag officieel bekendgemaakt.

België meldde vrijdag dat het de regels wil verscherpen voor reizigers die uit hoogrisicogebieden komen. De zevendaagse quarantaine die zij moeten uitzitten, moet strenger worden. Zo wil de federale regering voorkomen dat de Indiase variant van het coronavirus of andere meegereisde gevaarlijke mutanten worden verspreid.

10.43 - VS gaan door corona zwaar getroffen India helpen

De Verenigde Staten maken zich grote zorgen over de massale toename van het aantal gevallen van het coronavirus in India en zijn van plan snel extra steun te verlenen aan de Indiase regering en de gezondheidswerkers. Dat zei een woordvoerster van het Witte Huis.

„We voeren actieve gesprekken op hoog niveau en zijn van plan om snel extra steun in te zetten voor de Indiase regering en de Indiase gezondheidswerkers bij hun strijd tegen deze laatste ernstige uitbraak. We zullen zeer binnenkort meer bekendmaken”, vertelde de woordvoerster aan persbureau Reuters.

06.35 - Bijna 68.000 coronadoden deze maand in Brazilië

In Brazilië zijn tot zaterdag 67.977 sterfgevallen door Covid-19 geteld sinds begin deze maand. Het land heeft daarmee het record van maart overschreden, toen meer dan 66.000 sterfgevallen werden geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Volksgezondheid.

In het land met 212 miljoen inwoners zijn in de afgelopen 24 uur 3076 doden gevallen, waarmee het totale aantal sinds 1 april op 67.977 staat. In heel maart werden 66.573 sterfgevallen geregistreerd. De afgelopen zeven dagen zijn gemiddeld 2545 sterfgevallen per dag geregistreerd op meer dan 60.000 infecties. Zaterdag werden 71.137 nieuwe besmettingen geregistreerd.

Ondanks het nieuwe maandelijkse record, stabiliseert het aantal doden. „In de laatste twee weken is er een stabilisatie van het aantal besmettingen en sterfgevallen door Covid-19”, aldus het Braziliaanse gezondheidsinstituut.

In totaal zijn in Brazilië 389.492 doden gevallen sinds het eerste geval van Covid-19 in februari 2020, waardoor het in absolute cijfers het tweede zwaarst getroffen land ter wereld is, na de Verenigde Staten.

Het aantal gevallen en sterfgevallen begon vanaf januari exponentieel toe te nemen, vooral door de verspreiding van de besmettelijkere Amazonevariant van het virus. Het land heeft tot dusver 5,8 procent van zijn bevolking, of 12,4 miljoen mensen, gevaccineerd.

President Jair Bolsonaro, die geregeld wordt bekritiseerd vanwege zijn chaotische beleid ten opzichte van de pandemie, is van alle kanten onder vuur komen te liggen voor zijn aanpak van de gezondheidscrisis en een parlementaire onderzoekscommissie zal volgende week beginnen met een onderzoek naar eventuele nalatigheden van de regering.