Moordende ex-jehova Hamburg fantaseerde over Hitler en Poetin

Gisteren werd bekend dat Philipp F. (35) een Engels manifest van driehonderd pagina’s bij Amazon had uitgegeven. Hierin fantaseerde hij over onder meer over Adolf Hitler. De jongeman was duidelijk antisemitisch. Maar de politie die hem thuis na een anonieme aangifte bezocht nam zijn Heckler & Koch-pistool niet in beslag.

Debat

In Duitsland is opnieuw een debat ontstaan of de vijf miljoen wapenbezitters niet ook een psychologische test moeten ondergaan. Het omstreden boek van F. had de titel: ’De waarheid over God, Jezus Christus en Satan.’ Maar de autoriteiten bekijken alleen of iemand een strafblad heeft of extremist is. Dat laatste werd niet goed onderzocht.

F. was een vrouwenhater en een opschepper. Hij deed op zijn website alsof hij zakenman was en als consultant een kwart miljoen dagvergoeding kreeg. Maar het chique adres van zijn Hamburgse kantoor bleek een fantasie te zijn.

In zijn geschriften had hij lof voor dictator Vladimir Poetin, die voor traditionele en conservatieve gezinswaarden zou staan. De Russische aanval op Oekraïne zou een straf van God zijn.