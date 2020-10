Neergeschoten man Osdorp mogelijk slachtoffer van vergismoord

Ⓒ Michel van Bergen

AMSTERDAM - De 33-jarige man die vorige week om het leven kwam na te zijn neergeschoten in de wijk Osdorp in Amsterdam Nieuw-West, is waarschijnlijk voor iemand anders aangezien. De man werd door meerdere kogels geraakt en volgens de politie „wijst alles erop dat dit een gerichte actie was: een liquidatie.”