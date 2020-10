Verstandelijk gehandicapte (26) zwanger na verkrachting verpleger instelling

Het psychiatrisch ziekenhuis is door een corona-uitbraak gedurende de lente grotendeels afgesloten geweest van de buitenwereld. Ook de 26-jarige vrouw werd ziek en is nog herstellende. Familieleden stapten direct naar de politie toen bleek dat de vrouw zwanger was. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

’Schandelijke misdaad’

Onderzoekers kwamen al snel terecht bij de 39-jarige verdachte. De verdachte, een getrouwde vader zonder strafblad, zit sinds woensdag in voorlopige hechtenis. De burgemeester van Troina noemt de zaak een ’schandelijke misdaad’. Ook het personeel van de instelling is in shock.

De verdachte zou zich tijdens de piek van de coronacrisis vrijwillig hebben aangemeld om zo de druk op het zorgpersoneel te verlichten. De politie is een grootschalig onderzoek gestart.