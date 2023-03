Deel monument Nelson Mandela in Amsterdam gestolen

Het monument in het Nelson Mandelapark bestaat uit zeven gefragmenteerde gezichten. Een van die gezichten is nu weg. „Gezien de omvang van het onderdeel is het geen eenvoudige en onopvallende daad geweest om uit te voeren”, aldus de politie.

De politie „komt heel graag in contact” met mensen die iets hebben gezien of die meer weten over waar het onderdeel nu is. De gemeente Amsterdam heeft aangifte gedaan van de diefstal. Ook zijn meteen extra veiligheidsmaatregelen genomen. Onder meer met hekken, een camera en extra aanhechtingen op het gedenkteken.

„Ik was geschokt toen ik hoorde dat onze inwoners zijn beroofd van een van onze mooiste kunstwerken. Dit vind ik zorgelijk”, zegt stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing. „Het gedenkteken staat voor vrijheid en past uitstekend binnen ons stadsdeel. Het fungeert vaak als ontmoetingsplaats.”

Het gedenkteken is een werk van de Zuid-Afrikaanse kunstenaar Mohau Modisakeng. Aan de basis staat het citaat van Nelson Mandela ’We are human through the humanity of others.” Het is geen beeld van Mandela zelf, maar een beeldengroep, die symbool staat voor verbondenheid. Bewoners kozen in 2021 het ontwerp. Zeven bewoners leenden hun gezicht voor het gedenkteken, dat staat voor het gedachtegoed van Nelson Mandela.