’Cowboys duperen duizenden met aanbieden snel theorie-examen CBR’

Dat blijkt uit navraag van BNR bij de BOVAG, de Landelijke Beroepsvereniging Kwaliteitsbevordering Rijschoolbranche (LBKR) en het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). „Er proberen websites met veel beloften tussen de wachtenden te komen. Onderzoek wijst uit dat dat ’deze cowboys’ misschien wel duizenden mensen hebben gedupeerd”, zegt directeur Alexander Pechtold op NPO Radio 1. „Wie de kleine lettertje niet leest, komt bedrogen uit.”

Het gaat om bedrijven die een eendaagse theoriecursus en aansluitend een theorie-examen aanbieden. Met een paar muisklikken kun je al volgende week of over twee weken een theorie-examen doen, terwijl dat bij het CBR kan oplopen tot drie maanden. Na het invullen van de persoonlijke gegevens en het overmaken van het geld, krijgen leerlingen een aantal dagen voordat ze hun cursus en examen zouden hebben het bericht dat het examen niet doorgaat vanwege drukte bij het CBR. Maar die drukte is geen publiek geheim en al jaren een probleem.

Het CBR laat aan BNR weten nooit examens te annuleren en hier ook niet achter te zitten.