Familie overleden Schotse Matthew: ’Ons hart is gebroken’

Dat laat moeder Paula McCombe weten in een verklaring die ze namens de familie heeft opgesteld. „Met groot leedwezen laten we weten dat het lichaam van Matthew woensdagochtend is gevonden. Matthew was geliefd bij iedereen en onze harten zijn gebroken. We willen iedereen bedanken die heeft geholpen bij de zoektocht, en voor de liefde, het begrip en de vriendelijkheid die we hebben gekregen sinds we in Amsterdam zijn aangekomen.”

Familieleden, vrienden en vrijwilligers hebben lange tijd in Amsterdam gezocht naar de jonge Schot, die met vrienden in onze hoofdstad was om zijn 21e verjaardag te vieren. Vooral in wateren rond de plek waar hij het laatst werd gezien, is intensief gezocht.

De ouders van Matthew geven aan tijd nodig te hebben om het verlies te kunnen verwerken. „We vragen iedereen om onze privacy als familie te respecteren in deze droevige periode.”

De jonge twintiger – een kleinzoon van Celtic-legende Billy McNeill, zijn vorig jaar overleden opa die met de club uit Glasgow de Europa Cup I won in 1967 – werd aangetroffen in het water aan de Molenkade te Duivendrecht. Een passant maakte in de ochtend melding van een levenloos lichaam in het water, waarop duikers van het arrestatieteam in actie kwamen.

Kort erop werd duidelijk dat het stoffelijk overschot was van de vermiste Schot was, die zaterdagochtend 14 maart vroeg onder invloed zijn hotel had verlaten. Hij werd voor het laatst in zijn eentje gezien op de Berlagebrug, waar hij rond kwart over acht ’s ochtends rennend werd geregistreerd door camera’s. Daarna ontbrak ieder spoor.

De plek waar hij werd gevonden lag zo’n drie kilometer verderop. Het is onbekend hoe en waar McCombe in het water terecht is gekomen. De politie doet woensdag met een groot team onderzoek, maar gaat niet uit van een misdrijf.