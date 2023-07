NAVO: Oekraïne krijgt nieuw perspectief op lidmaatschap

Aanvankelijk koersten de 31 bondgenoten op een nog minder verregaande toezegging richting Oekraïne. Daarmee zou het vooral een herhaling lijken van de top van Boekarest in 2008. In dat jaar kreeg Oekraïne ook al te horen dat het lid zal worden van de alliantie, zonder verder perspectief.

In Litouwen krijgt Oekraïne, tot grote teleurstelling van met name Oost-Europese landen en de Baltische staten, opnieuw geen concreet tijdspad. Vooral de Verenigde Staten en Duitsland waren terughoudend als het gaat om concrete beloftes. Wel hebben de NAVO-landen met elkaar afgesproken dat een voorportaal naar lidmaatschap kan worden overgeslagen. Het gaat om het zogeheten ’Membership Action Plan’.

’Vage voorwaarden’

De alliantie wil sowieso geen stap naar lidmaatschap zetten tijdens de oorlog. De Oekraïense president Volodimir Zelenski protesteerde dinsdag eerder op de dag via Twitter tegen het uitblijven van een stevige toezegging voor zijn land. Hij noemde het ’ongekend en absurd’ dat er geen tijdspad is vastgesteld. Verder hekelde hij het voorbehoud van ’vage voorwaarden’. „Het lijkt erop dat er geen bereidheid is om Oekraïne uit te nodigen voor de NAVO of om het tot lid van het bondgenootschap te maken.”

Een ’uitnodiging’ betekent in NAVO-termen dat een land officieel wordt verwelkomd als kandidaat. Na deze stap vinden er onderhandelingen plaats over de toetredingsprotocollen. Uiteindelijk moeten alle NAVO-lidstaten en hun parlementen instemmen met de toetreding van een nieuwe bondgenoot.

Akkoord

Even leek het erop dat diplomaten achter de schermen nog uren moesten onderhandelen over het toekomstperspectief voor Oekraïne, maar uiteindelijk werd er nog voor het diner van de staatshoofden en regeringsleiders een akkoord bereikt.

„Dit gaat verder dan Boekarest. Het is logisch dat er nog voorwaarden zijn”, reageert premier Mark Rutte. „Het land moet uit de oorlog zijn en militair voldoen aan de NAVO-standaard.”

Zelenski is woensdag te gast op de NAVO-top. Mogelijk heeft hij nog een onderonsje met Rutte. Het is de eerste keer dat een president van een land in oorlog aanwezig is op een NAVO-top. Hij gaat niet met lege handen naar huis. Duitsland kondigde bijvoorbeeld nieuwe wapensteun aan ter waarde van 700 miljoen euro. Verder wordt woensdag de NAVO-Oekraine-raad opgericht: Kiev zit in dit nieuwe overleg als gelijke partner aan tafel met de NAVO-bondgenoten.