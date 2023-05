Ouders geven 7 maanden oud kind mee met politie na conflict

De politie was op het conflict afgegaan nadat daar een melding over was binnengekomen. De vader en moeder woonden niet meer samen en de moeder bleek niet mobiel te zijn. Een poging tot bemiddeling haalde niets uit, waarna de ouders aangaven niet meer voor het kind te willen zorgen.

Hierop namen de agenten het kindje mee naar het bureau en gingen in overleg met spoedzorg Veilig Thuis. Het kindje wordt overgebracht naar een voogd elders in het land. Hoewel de ouders emotioneel waren, gingen ze akkoord met de keus van Veilig Thuis. De paar uur dat het kindje op het bureau verbleef is er „met een fles melk, pak luiers en wel 10 collega’s” goed gezorgd voor het kindje, aldus de politie.