Groene ’vredespartij’ roept in Berlijn hardst om leveren van wapens aan Kiev

’Onzinkbaar vliegdekschip’ nieuw front in Koude Oorlog met Rusland?

Het Baltische front is door de oorlog in Oekraïne weer actueel. Wie het eiland Gotland in de Oostzee beheerst, heeft een enorm strategisch voordeel en dus werd er hard ’gevochten’ om Gotland eerder deze maand. De NAVO oefende samen met Zweedse en Finse eenheden onder meer op de verdediging en herove...