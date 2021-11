Premium Het beste van De Telegraaf

Dramajaar 2021 nog niet voorbij Zoeken naar lichtpuntjes in Zuid-Limburg

Door Roy Klopper Kopieer naar clipboard

Met een lange lockdown en hevige overstromingen beleeft Valkenburg een rampjaar. Een vrijdag te openen kerstspektakel moet het leed in het toeristenstadje wat verzachten. Maar met oplopende coronabesmettingen leeft nu weer de vrees voor afgelasting na de Covid-persconferentie. In Zuid-Limburg branden inmiddels duizenden kerstlampjes, maar het is er zoeken naar een lichtpuntje.