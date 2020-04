LIVE | Jubileumeditie Pride Amsterdam afgelast om coronacrisis

Bekijk hier het liveblog van woensdag 15 april. En volg hier live het Kamerdebat over de coronacrisis.

De canalpride in Amsterdam is voor 2020 van de baan. Het evenement zou op 1 augustus plaatvinden, maar kan niet doorgaan vanwege het coronavirus. „Een Pride organiseren in een 1,5 meter maatschappij niet haalbaar. Volle straat- en pleinfeesten en honderdduizenden mensen op de kade en boten langs de route, dat kan in deze tijd gewoon niet”, aldus de voorzitter van Pride. De viering van de 25e editie van de botenparade is daarmee doorgeschoven naar 2021.

Deelnemers die een plek in de jubileumeditie van de botenparade hebben weten te bemachtigen, blijven verzekerd van deelname. Zij zullen alleen niet op 1 augustus 2020 door de grachten varen, maar een jaar later op 7 augustus 2021.

Financieel komt de gemeente AGP tegemoet. „Een jaar zonder Pride Amsterdam is namelijk niet een jaar zonder uitgaven, maar wel zonder inkomsten”, zegt Huffnagel. „Daarom heeft de gemeente besloten dat wij 80 procent van het subsidiebedrag mogen behouden om daarmee een gedeelte van het verlies in 2020 te dekken.”

De hoofdpunten:

Buitenland:

In het Verenigd Koninkrijk is het aantal mensen dat aan het coronavirus is overleden de 13.000 gepasseerd. Het afgelopen etmaal steeg het aantal doden met 861 tot 13.729

Zwitserland begint voorzichtig aan terugkeer naar het ’normale leven’

Oktoberfest staat al op losse schroeven door coronacrisis

’Heel raar wat Nederland over mondkapjes zegt’

Corona-bloedbad in Nigeria: politie schiet 18 mensen dood

Recordaantal dagelijkse coronadoden sinds uitbraak België: 417 sterfgevallen in de afgelopen 24 uur

China meldde donderdag minder coronagevallen onder reizigers uit het buitenland maar een grotere stijging in de lokale besmettingen, al gaat het om zeer beperkte aantallen

’Geheime nucleaire tests, virus uit lab en ongeloofwaardige cijfers’

In Spanje staat het dodental als inmiddels op 19.130. Dat zijn 551 sterfgevallen meer dan woensdag

Meeste Europese landen verlengen coronarestricties tot in mei

WHO: Europa telt bijna miljoen coronagevallen

Corona-bloedbad in Nigeria: politie schiet 18 mensen dood

Grote jaarlijkse Russische militaire parade op Rode Plein afgelast vanwege coronavirus

Recordaantal dagelijkse coronadoden in de VS: 2569 slachtoffers in 24 uur

Viroloog bekritiseert Trump: ’Slechtst mogelijke timing’

Het aantal coronabesmettingen in Rusland neemt toe en ligt nu op bijna 28.000.

Aantal coronabesmettingen Duitsland boven 130.000, bijna 3600 mensen overleden

Lockdown Australië met maand verlengd

New Yorkers moeten kapje op als ze geen afstand kunnen bewaren

Duitsland verlengt coronacontroles aan de grenzen

Beetje lucht voor Deense ouders: dit zijn de mitsen en maren bij openen scholen

Financieel:

Sport:

Entertainment:

Vandaag in de corona-update: het laatste nieuws uit de persconferentie, wielerjournalist Hans Ruggenberg over de Tour de France, en welke bekende Nederlander vreest in deze coronacrisis voor zijn chateau? Luister de podcast hier, hieronder of via een eigen podcastkanaal.