LIVE | Recordaantal dagelijkse coronadoden in de VS

Bekijk hier het liveblog van woensdag 15 april.

In de Verenigde Staten zijn in de afgelopen 24 uur 2569 doden als gevolg van het coronavirus geregistreerd. Dat meldt de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore op basis van een dagelijkse telling. Niet eerder werden op een dag zoveel sterfgevallen gemeld. Dinsdag stierven 2228 inwoners.

Op zondag en maandag kwamen ongeveer 1500 mensen in de VS om door het longvirus. Toen was er sprake van een lichte daling ten opzichte van de dagen daarvoor.

De Amerikaanse president Donald Trump zei woensdag tijdens een persconferentie in het Witte Huis dat de piek van het aantal besmettingen in de VS waarschijnlijk is bereikt. Ook kondigde Trump aan dat hij donderdag een persbijeenkomst houdt over plannen voor „heropening” van Amerikaanse staten.

In totaal zijn nu 28.326 coronapatiënten in het land overleden, het hoogste dodental wereldwijd. Meer dan 636.000 mensen in de VS zijn besmet met het virus.

De hoofdpunten:

Experts verwachten rond 1 mei reguliere ic-bezetting

Fox News: coronavirus is ontstaan in laboratorium in Wuhan

650 miljoen voor noodmaatregelen agrarische sector

Kabinet: ’Dragen mondkapjes onnodig’

Momenteel zijn er nog bijna 10.000 Nederlanders in het buitenland die terug naar huis willen

Buitenland:

New Yorkers moeten kapje op als ze geen afstand kunnen bewaren

Duitsland verlengt coronacontroles aan de grenzen

Beetje lucht voor Deense ouders: dit zijn de mitsen en maren bij openen scholen

Financieel:

Schulden die we nu maken, kunnen straks het herstel bemoeilijken

Beleggers slaan weer op de vlucht om angst coronacrisis

Sport:

Tourbaas: ’Zonder Ronde van Frankrijk zouden teams moeten stoppen

Michael van Gerwen ontbreekt in nieuwe opzet PDC: ’Onder deze condities onmogelijk’

Entertainment: