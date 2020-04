LIVE | ’Trump zal richtlijnen geven om economie te heropenen’

Bekijk hier het liveblog van woensdag 15 april. En volg hier live het Kamerdebat over de coronacrisis.

De Amerikaanse president Donald Trump zal donderdagavond nieuwe richtlijnen bekendmaken over het heropenen van de Amerikaanse economie. Die zullen de ondersteuning hebben van medische deskundigen van zijn coronavirus-taskforce en dienen als aanbevelingen voor de staten, zei een hoge functionaris van het Witte Huis.

„De nieuwe richtlijnen van de president zijn in feite aanbevelingen. Ze zijn flexibel. Ze zijn gebaseerd op data”, aldus de functionaris op voorwaarde van anonimiteit.

Trump zal de nieuwe richtlijnen om 18.00 uur Amerikaanse tijd onthullen (middernacht Nederlandse tijd) tijdens een briefing op het Witte Huis. Het is de bedoeling om de Amerikaanse economie weer op gang te krijgen. Sinds de lockdown door het coronavirus zitten miljoenen Amerikanen zonder werk. In de Verenigde Staten hebben de afgelopen maand meer dan 20 miljoen mensen een werkloosheidsuitkering aangevraagd.

