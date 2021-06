Verloofde Assange wil snel met hem trouwen in de gevangenis

Moris vertelde in een interview dat nog geen trouwdatum is geprikt, maar dat hopelijk op korte termijn alles is geregeld. Ze erkende dat een „lang bureaucratisch proces” moet worden doorlopen voordat ze haar partner daadwerkelijk het ja-woord kan geven.

„We hebben er met de religieuze dienst van Belmarsh over gesproken. Zij zeggen dat ze geen huwelijk hebben meegemaakt zolang ze daar gevestigd zijn”, zei advocate Moris. „Ze zitten daar al twaalf jaar. Dus dit is nog niet zo eenvoudig.”

Assange en Moris hebben samen twee jonge zoons. Ze kregen een relatie terwijl Assange in de ambassade van Ecuador zat in Londen. Dat land wees hem in 2019 de deur, waarna de Britse politie hem arresteerde. Hij zit in Belmarsh terwijl de rechtbank zich buigt over een uitleveringsverzoek van de Verenigde Staten.

De Amerikaanse justitie wil Assange vervolgen vanwege zijn betrokkenheid bij de publicatie van vertrouwelijke informatie. WikiLeaks heeft ook gelekte videobeelden getoond waarop te zien is hoe een Amerikaanse legerhelikopter in 2007 burgers en journalisten doodt in Bagdad.

Een Britse rechter verbood eerder dit jaar de uitlevering van Assange aan de VS. Dat had te maken met zorgen over zijn geestestoestand. De rechter vreesde dat de activist zich van het leven zou beroven als hij uitgeleverd zou worden. De Amerikaanse autoriteiten zijn in hoger beroep gegaan tegen die uitspraak.