Broer prinses Diana spreekt publiekelijk steun uit voor prins Harry

Spencer deed dat in een reactie op een tweet van Daily Mail-columnist Amanda Platell, die zich afvroeg of Harry nog steeds geobsedeerd is door zijn ex Chelsy Davy omdat hij haar 118 keer had genoemd toen hij afgelopen dagen in de getuigenbank zat en zijn vrouw Meghan ’maar’ vijf keer. „Geen wonder dat Meg’s niet kwam opdagen”, sneerde ze.

De broer van Diana noemt die opmerking ”zielig.” „Je hebt geen schaamte en nog minder geloofwaardigheid”, schrijft Spencer. Volgens hem verdraait Platell „belangrijk juridisch bewijs” alsof het „iets onbeduidends” is. Spencer kreeg voor zijn opmerking veel bijval op Twitter.

Afgeluisterd

De hertog van Sussex beschuldigt MGN, de uitgever van onder meer tabloid The Mirror, van het onrechtmatig verzamelen van informatie en zat daarvoor de afgelopen twee dagen in de getuigenbank. Bijna 150 artikelen tussen 1996 en 2011 zijn volgens Harry gemaakt doordat er bijvoorbeeld telefoontjes en voicemails zijn afgeluisterd.

Harry had tussen 2004 en 2009 een relatie met Davy. Zijn huidige vrouw Meghan ontmoette hij pas in 2016.