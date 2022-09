Slachtoffers overstromingen in Pakistan krijgen nu te maken met ziektes en slangenbeten

Binnenland

Grondwaterstand in delen van Nederland lager dan ooit

De grondwaterstand in delen van Limburg en Noord-Brabant is eind augustus nog nooit zo laag geweest als op dit moment. In heel Nederland staat het grondwater zeer laag en het peil daalt verder. In twee gebieden in Twente en op de Veluwe is het gebruik van grondwater al verboden. Volgens de Landelijk...