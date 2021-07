Priklocatie maakt plaats voor festival: ’Omgekeerde wereld’

Iedereen die al een afspraak had, heeft een sms gekregen van de GGD met het verzoek om ’een ander moment of andere locatie’ te kiezen. Een nieuwe afspraak inplannen kan via een van de meegestuurde telefoonnummers.

Volgens een woordvoerder van de GGD worden de afspraken geannuleerd, omdat het verenigen van twee grote bezoekersstromen op één dag niet verantwoord zou zijn. „En de festivals hebben recht op dat terrein”, aldus de woordvoerder. „Toen wij in de NDSM-loods trokken om te vaccineren, zat alles nog op slot. Deze vaccinatieafspraken werden gemaakt in een periode toen iedereen dacht: er zijn daar geen evenementen.”

Het Pleinvrees Festival en De Zon blijken plaats te vinden in het weekend op de NDSM-werf in het noorden van Amsterdam. Op sociale media kan niet iedereen de annulering van de vaccinatie-afspraken waarderen. „Hoezo doen we letterlijk alles om langer in de ellende te zitten? We prikken toch juist om naar festivals te kunnen?”, aldus een boze twitteraar. Sommigen spreken van ’de omgekeerde wereld’, maar anderen omarmen maar wat graag het oude normaal en vinden dat ’dit is zoals het hoort’. „Geannuleerd, want ’locatie niet beschikbaar’. Pleinvrees dus. Oja, en of ik zelf ff het overbezette nummer kan bellen voor nieuwe afspraak. Joejoe”, reageert iemand anders.

In Amsterdam zijn nog drie andere priklocaties: de RAI in Zuid, de Calandhal in Nieuw-West en de concerthal AFAS Live in Zuidoost.