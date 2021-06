Al meer dan 100 schademeldingen na noodweer in Limburg

Tot 12.00 uur woensdagmiddag kreeg de verzekeraar in totaal 138 meldingen binnen, allemaal vanwege het noodweer. Daarvan ging 80 procent over de provincie Limburg. „Een aantal gemeenten met een hoog aantal meldingen springt eruit, zoals Landgraaf, Kerkrade en Meerssen”, aldus de woordvoerder van Interpolis. De verzekeraar doet geen uitspraken over de hoogte van het schadebedrag. Onbekend is hoeveel schademeldingen er in totaal zijn binnengekomen, omdat de Bond van Verzekeraars dit op lokaal niveau niet inventariseert.

Code geel

Aan het einde van de dinsdagmiddag gaf het KNMI code geel af voor Limburg, maar tijdens het hevige noodweer in het zuiden van de provincie werd dit al snel bijgesteld naar code oranje. Omdat er weinig wind was, verplaatsten buien zich nauwelijks. Plaatselijk viel meer dan 100 millimeter regen.

Om wateroverlast te voorkomen, adviseert de woordvoerder van Interpolis om dakgoten regelmatig schoon te maken en te zorgen dat er genoeg groen om je woning is, zodat water kan weglopen. „Maar in Zuid-Limburg viel natuurlijk zoveel water dat door de straten stroomde, daar zijn niet alle preventiemaatregelen tegen bestand.”