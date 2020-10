Weer iets meer dan 10.000 coronagevallen erbij

In de afgelopen zeven dagen zijn 67.542 positieve tests geregistreerd. Vorige week meldde het RIVM 55.587 nieuwe gevallen in de week ervoor. Het aantal nieuwe meldingen stijgt minder snel dan in de week ervoor. „Dat is waarschijnlijk het effect van de maatregelen die eind september en medio oktober van kracht werden”, aldus het RIVM.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 70 en is daarmee nog altijd fors lager dan in de eerste golf. Dat komt mede omdat veel jongeren het longvirus snel doorstaan en ziekenhuizen patiënten al beter kunnen behandelen met de beschikbare middelen.

In de afgelopen week zijn 329 sterfgevallen door het coronavirus gemeld. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de laatste zeven dagen zijn gestorven, zulke informatie komt soms met vertraging binnen. Vorige week meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 185 corona-sterfgevallen.

Op verpleegafdelingen werden 1739 mensen opgenomen, tegen 1492 in de week ervoor. Het aantal opnames op de intensive cares steeg van 287 naar 333. Hoeveel mensen van de ene naar de afdeling werden verplaatst en hoeveel mensen het ziekenhuis inmiddels weer hebben verlaten, is hieruit niet af te leiden.

Coronatesten

De teststraten brengen nog altijd meer en meer coronagevallen aan het licht. Vorige week was 17,9 procent van alle tests positief. Een week eerder werd het virus vastgesteld bij 15,2 procent van alle geteste personen en de week daarvoor bij 13,6 procent. In juni, juli en augustus leverde 0,6 tot 4 procent van alle tests een coronabesmetting op. Het coronavirus geldt als 'onder controle' wanneer bij voldoende tests minder dan 5 procent van alle geteste mensen positief is.