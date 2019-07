Minder treinen door defecten en stroomstoring Amsterdam

Reizigers op het Centraal Station van Amsterdam. Ⓒ Hollandse Hoogte

UTRECHT - De NS laat deze zondag minder treinen rijden. Veel treinen zijn door de hitte kapot gegaan. Volgens de Spoorwegen zijn monteurs druk bezig de treinen te repareren en is in de meeste gevallen de dienstregeling in de avond weer volgens het boekje. Rond Amsterdam Centraal kampt het treinverkeer ook nog eens met vertraging door een stroomstoring.