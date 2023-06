Premium Het beste van De Telegraaf

’Een badgast werd boos omdat we hem wakker hadden gemaakt’ Agressietraining voor strandwachten: ’Iedereen trekt tegenwoordig meteen zijn mondje open’

Trainer Theo Brouwer acteert een vervelende badgast tijdens de weerbaarheidstraining voor de strandwachten van IJmuiden. Ⓒ Jean-Pierre Jans

IJmuiden - Asogedrag op en rond de stranden is met het warme weer vrijwel dagelijkse kost: van groepen mannen die vrouwen intimideren in Zandvoort tot aan hufters in Delfzijl die zeehonden met stenen bekogelen. Zelfs strandwachten ontkomen tegenwoordig niet aan agressie, dreigementen en verbaal geweld. Daarom verruilen de hulpverleners van de reddingsbrigade IJmuiden deze maand het strand voor een dagje oefenen in het trainingslokaal annex uitkijkpost in de duinen, in hoe ze moeten omgaan met scheldende badgasten.