Lof voor Olena Zelenska, vrouw van Zelenski, voor moed en hoop

„Het vergt immense moed om je te verzetten tegen president Poetin”, stelde Von der Leyen. „Die moed loont. Wij bedanken jullie daarvoor.” Voor de gelegenheid was ze gekleed in een blauw-gele combinatie, de kleuren van de vlag van Oekraïne; Zelenska in het wit van de onschuld. Von der Leyen sprak van „een natie van helden.”

De EU trekt 100 miljoen euro uit om kinderen in Oekraïne te helpen in het nieuwe schooljaar, maakte de Duitse bekend. „Een half miljoen kinderen gaan in de EU naar school. Maar heel veel kinderen die in Oekraïne zijn achtergebleven hebben geen klaslokaal om naartoe te gaan. De toekomst van Oekraïne begint in de scholen.”

Zelenski (in het wit) en Von der Leyen (rechts). Ⓒ REUTERS

Broodtrommel

„Ik heb gehoord dat ouders hun kinderen niet alleen met een broodtrommel maar ook met een noodpakket naar school sturen”, zei Von der Leyen, zelf moeder van zeven kinderen. Een noodpakket met extra kleren en pleisters bijvoorbeeld. „Kunt u zich dat voorstellen? Je weet niet zeker of je je kind aan het eind van de dag terugziet.”

Von der Leyen maakte ook bekend dat ze woensdag naar Kiev zal reizen voor een ontmoeting met president Zelenski. De toespraak in het parlement werd rechtstreeks in het Oekraïens getolkt, als enige niet EU-taal.