Aboutaleb reageert op ophef na uitspraak over avondklok tijdens ramadan

Volgens Aboutaleb omdat mensen na het vasten ’de drang hebben familie te zien’. Een lastig verhaal met de avondklok en de beperkende maatregelen.

Lokaal sprong Leefbaar Rotterdam gelijk op zijn nek. „Met deze absurde uitspraken krijgen vele families die met kerst, verjaardagen, oud en nieuw of begrafenissen hun familie niet konden zien vanwege de coronamaatregelen een klap in het gezicht”, fulmineerde raadslid Tanya Hoogwerf.

Ramadan ’terloops genoemd’

Aboutaleb stuurde vandaag een brief om opheldering te geven over zijn uitspraken. „In de lente bij mooi weer en hogere temperatuur lopen we het risico dat veel mensen buiten zijn waardoor de avondklok op grote schaal zal worden geschonden.

Terloops heb ik aangegeven dat het over enkele weken ook ramadan is. Dat laatste is gemeld als feit en nooit als reden om de avondklok aan te passen. Of zoals hier en daar is gesuggereerd, dat moslims ten aanzien van de avondklok een uitzondering zouden moeten krijgen. Nimmer gezegd, ook niet bedoeld.’’

Geen uitzonderingen

Vorig jaar gaf de burgemeester studenten en moslims nog een veeg uit de pan toen ze een bron van besmettingen bleken te zijn omdat ze zich niet aan de maatregelen hielden. Ook riep hij tijdens de vorige ramadan en het offerfeest moslims zelfs per video op om ’thuis te blijven, geen moskeeën te bezoeken en daarmee een bijdrage te leveren aan het tegengaan van besmettingen’.

Die lijn blijft hij volgen bezweert Aboutaleb. „Ook nu vind ik dat alle burgers de algemene uitgangspunten inzake Covid moeten naleven, ook moslims. Geen uitzonderingen.’’