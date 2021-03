Politie beëindigt illegaal feest in Noord-Hollands natuurgebied

Premium Natuur

Tips van de boswachter: zo heurt ’t in de natuur!

Natuurlijk hebben we het beste met de natuur voor, maar bij bepaalde dingen sta je misschien gewoonweg niet stil. Want waarom zou je je afval niet gewoon mee terugnemen naar huis en is het wel een goed idee om die ene foto te maken? Met het broedseizoen voor de deur is het tijd voor een lesje natuur...