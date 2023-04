Politiebureau Naaldwijk ontruimd: granaat uit Tweede Wereldoorlog binnengebracht

NAALDWIJK - In Naaldwijk (Zuid-Holland) is vrijdagavond het politiebureau enige tijd ontruimd geweest nadat iemand een verdacht object had binnengebracht. Nadat Team Explosieven Verkenning onderzoek had gedaan, bleek het te gaan om een granaat. Volgens een woordvoerder van de politie ging het vermoedelijk om een granaat afkomstig uit de Tweede Wereldoorlog.