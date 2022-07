Optreden van witte reggaemuzikanten met dreadlocks afgeblazen omdat ‘publiek zich ongemakkelijk voelt’

De band genaamd ‘Lauwarm’ trad vorige week op in een restaurant. Tijdens het concert gaven verschillende bezoekers aan dat zij zich ‘ongemakkelijk’ voelden. De gasten hadden er moeite mee dat witte muzikanten dreadlocks hadden.

Ook vonden ze het ongemakkelijk dat de bandleden überhaupt reggae speelden. Het genre vindt zijn oorsprong in Jamaica, met name bij de zwarte inheemse bevolking. Critici noemen dit ‘cultural appropriation’, het overnemen van een cultuur door leden van een andere cultuur.

De organisatoren van het concert besloten om het optreden van de band Lauwarm te annuleren. ,,We willen onze excuses aanbieden aan iedereen die zich ongemakkelijk voelde tijdens het concert”, luidt de verklaring.

De bandleden zijn verbolgen dat hun concert is afgeblazen. Bandbaas Dominik Plumettaz: ,,We voelen ons beledigd dat niemand uit het publiek ons die avond heeft benaderd.” Er hing volgens hem juist een geweldige sfeer.

Plumettaz: ,,De optredens van onze band gaan niet over provocatie of culturele toe-eigening. We laten ons inspireren door andere culturen en andere muziekstijlen, ontwikkelen deze verder en maken op die manier muziek.”