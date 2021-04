Nog meer drama voor nabestaanden: berging onderzeeër ’duur’ en ’vrijwel onhaalbaar’

De marine van Indonesië maakte beelden van de gezonken en in stukken gebroken Nanggala-402. Geen van de 53 mensen aan boord overleefde de ramp. Ⓒ EPA

Amsterdam - Het bovenhalen van de gezonken onderzeeër Nanggala-402 is technisch mogelijk. Maar de operatie is zo duur dat het de vraag is of de Indonesische regering er ooit aan begint. Dat zegt Hans van Rooij, als toenmalig voormalig directeur van bergingsbedrijf Smit nauw betrokken bij veel lastige bergingsoperaties.