ANWB: veel ongelukken Code oranje in zuidoosten vanwege gladheid door ijzel

Op de A12 bij Arnhem ging het mis op de IJsselbrug. Ⓒ Persbureau Heitink

DE BILT - Voor de provincies Limburg, Brabant en Gelderland is code oranje afgegeven vanwege de gladheid die is ontstaan door ijzel. In de rest van het land is code geel van kracht, behalve voor de westelijke kustprovincies en Friesland. Het KNMI waarschuwt dat in Limburg de gladheid kan aanhouden tot in de middag. Op andere plekken duurt het tot in de ochtend.