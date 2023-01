Ongelukken in het zuidoosten na gladheid door ijzel

In Noord-Brabant en Gelderland is code oranje om 09.00 uur beëindigd. Tot 10.00 uur geldt de waarschuwing voor gladheid door ijzel nog wel in Limburg. In Zuid-Limburg kan de gladheid aanhouden tot in de middag. „Mogelijk dat daar ook wat sneeuw valt”, aldus het KNMI.

In Noord-Brabant, Gelderland, Drenthe en Overijssel geldt nog wel code geel omdat het plaatselijk glad kan zijn.

Volg hieronder in ons liveblog de laatste ontwikkelingen.

Veiligheidsregio Limburg-Noord meldde donderdagochtend verschillende meldingen binnen te hebben gekregen van ongevallen en blikschade door gladheid. „Ons advies is om nu niet de weg op te gaan als dat niet nodig is. Begin je werkdag thuis en vertrek eventueel pas na 10.00 uur.”

Ook Weeronline waarschuwt dat het lokaal spekglad kan zijn. „In het oosten van Brabant en Limburg kan de komende uren ook wat (natte) sneeuw vallen”, aldus het weerbureau. In het zuiden van Limburg kan het om een dun laagje sneeuw gaan. Volgens de ANWB is het lokaal ’verraderlijk glad’.

Ongevallen

Volgens de ANWB zijn er afgelopen nacht veel ongelukken gebeurd door gladheid. „Zeker rond Arnhem en Nijmegen”, aldus een woordvoerder. De A12 vanuit Duitsland richting Arnhem is hierdoor enige tijd afgesloten geweest. Op de IJsselbrug bij Arnhem ging het mis met in totaal vier auto’s en een vrachtwagen. Door de ijzel was de brug volgens omstanders ’een ware schaatsbaan’ geworden. Donderdagochtend zijn nog twee rijstroken dicht, wat zorgt voor vertraging. De verwachting is dat de weg rond 08.00 uur weer vrijgegeven wordt.

Op donderdagen is het doorgaans al vroeg druk op de weg, door de gladheid kan het extra druk worden, waarschuwt de ANWB.

ript>ript>ript>