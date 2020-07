Amsterdam discussieert over verplicht mondkapje: ’In Griekenland houden mensen wel afstand’

In drukke Amsterdamse straten, zoals de Kalverstraat, wordt een mondkapje toch echt verplichte kost. Deze dames zullen het ermee eens zijn. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Op de Dam en op de Kalverstraat was het donderdagavond koopavond. Het is niet erg druk, maar degenen die er zijn weten over het algemeen wel al dat een mondkapje vanaf volgende week woensdag verplicht is.