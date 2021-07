Bloemenzee voor Peter R. krijgt meer ruimte

De misdaadverslaggever werd dinsdagavond op de Lange Leidsedwarsstraat neergeschoten en vecht nog voor zijn leven.

Sinds woensdagmorgen leggen mensen nog steeds bloemen, berichten, kaarsjes en kaarten neer voor de 64-jarige journalist.

Verschillende bewoners van de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam konden door de bloemenzee zelfs hun huis niet meer uit door de vele attenties die op het stukje straat worden gelegd.

Bij het Nationaal Monument op de Dam zijn vrijdag 4000 witte rozen neergelegd als steunbetuiging aan Peter R. de Vries. Het gaat volgens een verklaring om een initiatief vanuit een groep van bezorgde en betrokken burgers die zich zorgen maken over „de structurele naïeve opstelling vanuit de overheid tegenover de zware criminaliteit.”

Ⓒ ANP JEROEN JUMELET

Om 13.00 uur werd een groot bord onthuld, voor een standbeeld van een brullende leeuw. Op het bord is een foto van Peter R. de Vries te zien en daarboven in grote zwarte letters: Aanval op persvrijheid? „Nee het is een aanval op zijn rol als vertrouwenspersoon in het Marengo proces!”, staat er verder op het bord.

„Mark en Ferd, Peter vecht voor zijn leven, benoem de echte pijn! Dit zijn de consequenties van de inzet van de kroongetuige in het Marengo proces. Ere wie ere toekomt. Peter, houd vol.”

Zoon Royce de Vries schreef woensdag namens de familie op Twitter dat „de grootste nachtmerrie” werkelijkheid was geworden. „Wij als familie omringen Peter met liefde en hoop in deze moeilijke fase. Veel is nog onzeker, maar wat vaststaat is dat alle steunbetuigingen uit het hele land nu enorm veel steun bieden.”