Oekraïense soldaten die in Nederland revalideren willen terug: ’Terwijl ik hier zit, vechten m’n kameraden door’

Door Serge Sekhuis

Bohdan Zdanevich. Ⓒ Bas Quaedvlieg

Maastricht - Danil Kosternoy, Jehor Diachenko en Bohdan Zdanevich raakten alle drie in de eerste maanden van de oorlog in Oekraïne ernstig gewond. Ze werden naar Limburg gebracht om in het Maastricht UMC+ te worden geopereerd en revalideren nu bij Adelante in Hoensbroek.